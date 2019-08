HOROSCOP DRAGOSTE 26 AUGUST. Racii petrec timp excelent cu persoana iubită, Berbecii trebuie să fie pozitivi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 26 AUGUST. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 26 august 2019. Saptamana incepe bine si avem motive sa fim optimisti pentru ce ne aduce finalul acestei veri. Astazi are loc un minunat aspect astral intre Venus, planeta iubirii si banilor, si Uranus cel imprevizibil.

HOROSCOP DRAGOSTE 26 AUGUST. Dealtfel, este o saptamana cu totul speciala pentru ca toate planetele aflate in Fecioara acum vor fi in trigon cu rebelul Uranus in Taur: Marte, Venus si Soarele! Ce inseamna pentru noi? Aflati in continuare!

HOROSCOP DRAGOSTE 26 AUGUST. Iata ce au pregatit astrele pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 26 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In relatia de cuplu trebuie sa-ti amintesti ca atitudinea este totul. Asa ca fa un efort sa fii pozitiv si vei petrece o zi minunata alaturi de partenerul de cuplu. Daca esti singur, viata ta amoroasa este pe cale sa se schimbe in bine datorita unor experiente placute.

HOROSCOP DRAGOSTE 26 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Viata ta de cuplu se imbunatateste. Este momentul sa discuti impreuna cu persoana iubite despre subiecte placute. Fii bland si romantic, iar ziua va fi minunata. Esti singur? Viata sentimentala este pe cale sa se imbunatateasca. Esti pe cale sa-ti gasesti dragostea vietii.

HOROSCOP DRAGOSTE 26 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In aceste zile relatia de cuplu este intesata cu neintelegeri si dispute si in ciuda tuturor eforturilor tale se adanceste distanta dintre tine si persoana iubita. Asa ca ai guja sa nu exagerezi in aceasta perioada. Daca esti singur, acum nu este momentul sa ramai inchis in casa. Iesi in oras so socializeaza impreuna cu prietenii. Vei vedea imediat cum ti se va imbunatati starea de spirit, iar succesul cand te astepti mai putin.

