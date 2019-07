HOROSCOP DRAGOSTE 26 IULIE. Gemenii sunt sprijiniți de partener, Vărsătorii sunt plini de șarm

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 26 IULIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 26 iulie 2019. Luna leneveste in zodia Taur si te poti simti mai relaxat decat de obicei. Cu totii avem ceva din zodia Taurului, indiferent in ce zodie suntem. Poate ca esti Taur cand vine vorba de bani, de relatii, de casa, de job. Ai parte de armonie si iti doresti si sa-ti securizezi teritoriul. Pentru ca asa este Taurul, obsedat de securitate si siguranta.

HOROSCOP DRAGOSTE 26 IULIE. Si sa nu-l uitam pe Mercur retrograd care inca se mai joaca cu sentimentele. El vine sa-ti reaminteasca faptul ca ai lasat ceva neterminat. Analizeaza relatiile vechi, mergi intr-un loc care iti aduce la lumina sentimente vechi pe care sa le poti vindeca acum.

HOROSCOP DRAGOSTE 26 IULIE. Iata ce rezerva astrele pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 26 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Discutiile oneste cu partenerul au calitatea de a lamuri anumite probleme din relatia voastra. Asa ca nu renunta niciodata la ele. Daca esti inca singur, nu te inchide in casa pentru ca nu stii niciodata ce surprize placute iti rezerva viata.

HOROSCOP DRAGOSTE 26 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Petrece mai mult timp in compania jumatatii tale. Vei avea numai de castigat daca procedezi astfel. Nu ti-ai gasit inca jumatatea? Accepta invitatia de a iesi in oras impreuna cu un prieten. Cineva din cercul tau social este interesat de tine si nu-i este teama sa-si arate sentimentele. De altfel, azi este o zi buna pentru a intalni persoana care iti va fura inima.

HOROSCOP DRAGOSTE 26 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Trebuie sa investesti multa energie in viata persoanala, azi. Fii curajos si spune-i partenerului ce simti. Jumatatea ta te iubeste si te apreciaza asa ca te va sprijini in orice situatie. Fa tot ce depinde de tine pentru a mentine o atmosfera pozitiva intre voi doi astfel incat relatia voastra sa infloreasca. Daca esti singur, nu renunta. Ai putea intalni pe cineva chiar in aceasta seara. Asa ca ai toate motivele din lume sa fii fericit.

