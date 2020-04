Horoscop dragoste 27 aprilie. Taurii își surprind partenerul de viață, Leii își fac timp pentru jumătatea lor

Banii vor fi un subiect foarte prezent in mintile noastre si ideea de supravietuire in general. Ce ai de gand sa faci in legatura cu finantele tale, ce ganduri ai despre aceasta tema ? Vei primi unele informatii in aceasta saptamana care te vor seta sa te gandesti la solutii mai creative.

Horoscop dragoste 27 aprilie. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Tu si partenerul tau va veti bucura de momente magice impreuna si va veti distra facand planuri de viitor. Daca esti singur, tine-ti ochii larg deschisi – ceea ce parea un simplu flirt s-ar putea dovedi a fi ceva mult mai serios.

Horoscop dragoste 27 aprilie. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Iti vei surprinde partenerul de cuplu cu initiativele tale care au un impact direct asupra viitorului relatiei voastre. Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea, aceasta este o zi numai buna pentru a lua initiativa si sa faci prima miscare.

Horoscop dragoste 27 aprilie. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

S-au tot adunat problemele in relatia de cuplu asa ca este momentu unei discutii sincere cu partenerul. Daca realizezi ca nu mai e nimic de facut, poate ca este timpul sa o iei de la capat. Esti singur? In curand vei gasi dragostea pe care o cauti de multa vreme. Nu renunta!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.