HOROSCOP DRAGOSTE 27 AUGUST. Gemenii se relaxează alături de persoana iubită, Vărsătorii trebuie să fie diplomați în relație

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 27 AUGUST. Iata horoscopul dragostei pentru azi MARTI 27 AUGUST 2019. Marte, razboinicul, focosul si impulsivul, se pregateste sa fie urmatoarea planeta ce este in trigon maine cu Uranus cel rebel. Exista acum o energie, o electricitate care patrunde si marcheaza tot ce faci in aceasta saptamana si continua sa creasca in intensitate. Este una din acele rare perioade in care poti rezolva ceva ce parea teribil de dificil, probleme de netrecut si doar asa, printr-o singura miscare de geniu. Fa-ti miscarea!

HOROSCOP DRAGOSTE 27 AUGUST. Iata ce au pregatit astrele pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 27 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia ta de cuplu are de suferit din cauza insecuritatilor si suspiciunilor tale nerezonabile. Schimba-ti atitudinea si incearca sa ai mai multa incredere in partenerul de cuplu. Esti singur? Nu uita ca Zeita Fortuna ii favorizeaza pe curajosi. Asa ca daca vrei ceva, actioneaza!

HOROSCOP DRAGOSTE 27 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Conditiile sunt favorabile schimbarilor care iti vor imbunatati viata amoroasa atat viata amoroasa cat si relatia de cuplu. Nu vei fi singur in timpul acestui proces de vreme ce persoana iubita te va sprijini in tot ceea ce faci. Daca esti singur, vei fi abordat de o persoana interesanta.

HOROSCOP DRAGOSTE 27 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Desi ai o multime de sarcini de rezolvat precum si multe alte probleme pe cap, ar trebui sa nu lasi ca toate acestea sa iti afecteze relatia de cuplu. Cand petreci timp impreuna cu partenerul este important sa va angajati in activitati care va plac amandurora. In acest fel va veti putea relaxa. Daca esti singur, acum este momentul sa incerci sa urci in varf. Daca nu o faci sunt sanse mici sa schimbi ceva in viata amoroasa. Nu te opri sa crezi in miracole, pentru ca miracolele se intampla zilnic.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.