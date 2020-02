HOROSCOP DRAGOSTE 27 FEBRUARIE. Vărsătorii au o viață amoroasă favorizată de stele, Săgetătorii comunică excelent cu partenerii

HOROSCOP DRAGOSTE 27 FEBRUARIE. In Berbec, Luna se intalneste azi in conjunctie cu Venus. Energia Berbecului taie in carne vie cand e nevoie, deci nu e loc de amabilitati si dulcegarii daca nu este cazul. Este timpul sa iti accesezi curajul, sa actionezi fara ezitare, chiar daca e vorba de o confruntare. Insa din fericire, Venus este activa si ne indeamna sa ne luptam… doar pentru iubire.

HOROSCOP DRAGOSTE 27 FEBRUARIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 27 FEBRUARIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Petreci momente tandre alaturi de partenerul de cuplu. Te simti iubit si vrei sa ii arati jumatatii tale ca sentimentele sunt reciproce. Daca esti singur, o persoana noua intra in viata ta. Esti fascinat si, totodata, precaut! Fii deschis, ceva bun poate iesi de aici!

HOROSCOP DRAGOSTE 27 FEBRUARIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia de cuplu se afla intr-un blocaj, motiv pentru care te simti obosit si deprimat. Trebuie sa iei masuri urgente pentru a pune lucrurile in miscare. Este nevoie de efort atat din partea ta cat si a jumatatii tale, insa rezultatele va vor readuce zambetul pe buze. Relatia voastra va iesi intarita din aceasta situatie. Daca esti singur, ar fi bine sa accepti invitatiile primite, sa iesi si sa te distrezi. Vei avea numai de castigat daca procedezi asa.

HOROSCOP DRAGOSTE 27 FEBRUARIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Lucrurile merg bine in viata personala. Tu si jumatatea ta formati echipa perfecta, canalele de comunicare sunt deschise asa ca norii negri care aparusera pe cerul relatiei voastre sunt acum imprastiati. Esti singur? Sarmul si pasiunea te fac irezistibil si dorit de toata lumea. Vei intalni multi oameni care iti vor face ochi dulci.

