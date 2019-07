HOROSCOP DRAGOSTE 27 IULIE. Săgetătorii au dispute cu partenerii, Vărsătorii trebuie să fie atenți la problemele din cuplu

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 27 IULIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 27 iulie 2019.

HOROSCOP DRAGOSTE 27 IULIE. Luna intra in Gemeni si contribuie la o mai buna comunicare. Mai mult, Luna face sextil cu Soarele, aflat in Leu, si cu Chiron, aflat in Berbec. Vorbeste despre problemele pe care le ai, pentru a vindeca rani ale trecutului! Ai nevoie de aceste conversatii, oricat de dificile ti s-ar putea parea.

HOROSCOP DRAGOSTE 27 IULIE. Iata ce rezerva astrele pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 27 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Onestitatea este cea mai buna optiune cand vine vorba despre partenerul de cuplu. Esti singur? Trebuie sa stii ca sufletul tau pereche nu este prea departe.

HOROSCOP DRAGOSTE 27 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Romantismul este cuvantul de ordine. Intre tine si jumatatea ta este o atmosfera frumoasa de care trebuie sa profitati. Asa ca nu pierdeti ocazia de a duce relatia de cuplu la un nivel superior. Singur? Nu refuza invitatia de a iesi cu prietenii pentru a va distra impreuna in aceasta seara.

HOROSCOP DRAGOSTE 27 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ai grija la tensiunile acumulate in relatia de cuplu. Partenerul de cuplu este influenta calma din viata ta, cu toate acestea nu ar trebui sa fie obligat sa-ti auda toate plangerile si lamentarile tale. Daca esti singur, fii gata pentru noua dragoste care este pe cale sa-ti patrunda in viata.

