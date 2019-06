HOROSCOP DRAGOSTE 27 IUNIE. Gemenii sunt stresați, Taurii sunt plini de șarm

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 27 IUNIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, JOI 27 iunie 2019. O zi importanta in astrologie. Mercur intra in Leu, iar Soarele aflat in Rac face sextil cu rebelul si imprevizibul Uranus aflat in Taur pana in 2026. Gata cu emotiile in gandire si exprimare cauzate in ultimele saptamani de Mercur in sensibilul Rac. Mercur in Leu aduce acea atingere de stralucire in tot ce vorbim si gandim pana pe 19 iulie. Fii autentic si sincer emotional cu tine, este vreme de crestere!

Citeste in continuarea previziunile pentru fiecare zodie in parte!

HOROSCOP DRAGOSTE 27 IUNIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia pot fi o sursa de bucurie imensa atat timp cat nu lasi stresul de la birou sa iti intre in dormitor. Daca esti singur, ai sansa sa cunosti oameni noi. Totusi, nu le impuia capul cu prostii.

HOROSCOP DRAGOSTE 27 IUNIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia de cuplu se desfasoara sub bune auspicii si ai sanse mari sa repari golurile care s-au format in ultima vreme din cauza ca ai cam neglijat partenerul. Daca esti singur, a venit vremea sa actionezi. Ai sarm si putere de convingere, deci treci la treaba!

HOROSCOP DRAGOSTE 27 IUNIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nu lasa stresul si anxietatea sa te izoleze de ceilalti si mai ales de partenerul tau. Fii deschis si comunica cu sinceritate. Te va putea ajuta sa depasesti mai usor situatiile dificile. Daca esti singur, ia-ti viata in maini. Nu mai lasa pe altii sa hotarasca pentru tine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.