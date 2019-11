HOROSCOP DRAGOSTE 27 NOIEMBRIE. Leii își privesc relația din altă perspectivă, Scorpionii petrec o zi perfectă alături de partener

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 27 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 27 noiembrie 2019. Neptun, planeta viselor si imaginatiei, a fost in miscare retrograda din 21 iunie, iar de astazi revine la miscarea directa dupa cinci luni in care am primit ocazia de a distinge intre vis si realitate, intre realism si visat cu ochii deschisi.

Poate ca am realizat ca ceva dupa care visam nu este cel mai bun lucru pentru noi si am primit fiecare clarificarile sale pe durata acestei veri si toamne. Poate am gasit noi vise care au stat la copt in sufletul nostru iar acum pot prinde aripi sa zboare spre implinire.

HOROSCOP DRAGOSTE 27 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 27 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Sunt sanse mari ca azi sa apara neintelegeri intre tine si jumatatea ta. Cauza principala a problemei este impulsivitatea de care dai dovada uneori, dar si faptul ca te arunci cu capul inainte fara sa gandesti. Asa ca fii mai atent la ceea ce spui sau faci. Daca esti singur, in curand vei scapa de tendintele depresive si vei fi pregatit sa iei viata in propriile maini.

HOROSCOP DRAGOSTE 27 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Simti nevoia de a discuta cu partenerul de cuplu despre lucrurile care au cauzat racirea relatiei dintre voi. In acest fel, va veti apropia mai mult unul de celalalt, iar relatia voastra va trece la nivelul urmator. Esti singur? Azi toata lumea isi doreste sa fie in preajma ta asa ca profita la maximum.

HOROSCOP DRAGOSTE 27 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Increderea de sine re ajuta sa rezolvi toatee problemele care ti-au parazitat relatia de cuplu. Esti capabil sa aranjezi lucrurile asa cum vrei si sa obtii ceea ce iti doresti. Daca nu ti-ai gasit sufletul pereche, ai incredere in instinctele tale. Ai curajul si abordeaza persoana pe care ai pus ochii. Zeita Fortuna iti este alaturi asa ca ai sanse mari sa obtii ce vrei.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.