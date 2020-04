Horoscop dragoste 28 aprilie. Gemenii petrec momente tandre cu partenerii lor, Vărsătorii au parte de schimbări

Putem dezvolta idei creative datorita implicarii originalului Uranus in ecuatia astrala a zilei. Rezista tentatiei de a dori ca totul sa fie perfect de la prima incercare ; suntem in faza de dezvoltare ceea ce inseamna sa hranim conceptele pentru ca ele sa devina mai puternice. Chiar daca e dificil, tine de acest stil pentru ca va da rezultate.

Iata un nou mesaj de la ASTRE pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Canalele de comunicare dintre tine si partener sunt larg deschise, iar legatura devine din ce in ce mai puternica. Daca esti singur, concentreaza-te pe tine, pe ceea ce te face pe tine sa te simti bine. Fii deschis la nou si vei atrage oameni noi in viata ta.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Viata amoroasa are nevoie de cateva elemente care imbunatateasca starea de spirit in doi. Fa primul pas, spune ce simti, arata-ti dragostea, recunostinta, multumirea. Reaprinde flacara pasiunii. Daca esti singur, bucura-te de viata ta! Lasa soarele sa-ti intre in suflet!

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Petreci momente tandre alaturi de partenerul de cuplu. Te simti iubit si vrei sa ii arati jumatatii tale ca sentimentele sunt reciproce. Daca esti singur, o persoana noua intra in viata ta. Esti fascinat si, totodata, precaut! Fii deschis, ceva bun poate iesi de aici!

