HOROSCOP DRAGOSTE 28 AUGUST. Vărsătorii trebuie să repare greșelile din trecut, Gemenii sunt plini de resentimente

HOROSCOP DRAGOSTE 28 AUGUST. Iata horoscopul dragostei pentru azi MIERCURI 28 AUGUST 2019. Uranus, planeta rebela, imprevizibila si aducatoare de schimbari subite, face trigon cu planetele ce se afla instalate in zodia Fecioarei in aceasta perioada. Trigonul este cel mai benefic aspect astral in care tot ce are bun o planeta se uneste cu tot ce are bun cealalta planeta, oferindu-ne beneficii la patrat! Marte in Fecioara e azi in trigon cu Uranus in Taur, dand la o parte orice obstacol care a stat in calea noastra. Multe din probleme vor disparea sau se vor transforma.

HOROSCOP DRAGOSTE 28 AUGUST. Iata ce au pregatit astrele pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 28 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Te enervezi cu usurinta, totusi incearca sa nu-ti versi nervii pe partenerul de cuplu care nu are nicio vina. Aminteste-ti ca atitudinea pozitiva si manierele placute usureaza rezolvarea oricarei probleme. Daca esti singur, este momentul sa nu te mai ascunzi ci sa treci la atac. Vei observa ca foarte putini oameni iti pot rezista.

HOROSCOP DRAGOSTE 28 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia ta de cuplu se confrunta cu o multime de probleme si, daca te gandesti bine, tu esti principalul vinovat. Asa ca fa tot ce poti pentru a te revansa fata de partenerul de cuplu si a indrepta relatia voastra in directia potrivita. Bineinteles ca ai nevoie de cooperarea jumatatii tale pentru a reusi, iar ea iti sta alaturi. Asadar, stii ce trebuie sa faci. Daca esti singur, este momentul sa iei problema in propriile maini. Nu te astepta ca dragostea vietii tale sa-ti cada din cer. Preia initiativa si mergi sa obtii ce-ti doresti.

HOROSCOP DRAGOSTE 28 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Sunt anumite lucruri din viata persoanala care s-au transformat intr-o sursa de resentimente. In loc sa te lasi dominat de emotii, discuta franc cu jumatatea ta si spune-i deschis ce ai pe suflet. In acest fel, va veti apropia mai mult, iar relatia voastra se va intari.singur? Sarmul si carisma de care dai dovada in aceste zile te aduc in centrul atentie si iti cresc increderea de sine ca si buna dispozitie.

