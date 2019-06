HOROSCOP DRAGOSTE 28 IUNIE. Gemenii au parte de romantism în doi, Taurii trebuie să-și exprime sentimentele

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 28 IUNIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, VINERI 28 iunie 2019. Incepe ultimul weekend din luna iunie. Ai profitat de oportunitile sezonului cald? Ai iesit la plimbare, ai iubit sub cerul instelat, sub Luna plina? Ai visat, te-ai bucurat de ce e mai frumos vara? Daca raspunsul e nu, mai ai doua luni la dispozitie! Poti incepe sa profiti de oportunitatile acestei veri din acest weekend, cand Luna este in senzuala zodie Taur!



HOROSCOP DRAGOSTE 28 IUNIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ar trebui sa gasesti o cale mai usoara sa spui ceea ce ai de spus. Nu complica lucrurile. Daca esti singur, profita de invitatiile in oras ale prietenilor. Cineva iti poate face cunostinta cu o persoana care sa-ti starneasca pofta de viata. Restul depinde numai de tine.

HOROSCOP DRAGOSTE 28 IUNIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Se pare ca ti-ai neglijat partenerul in ultima vreme, iar acum este momentul sa recuperezi terenul pierdut. Apropie-te de persoana iubita, exprima-ti sentimentele, vorbeste! Daca esti singur, ai mai multa grija de felul in care arati, ca sa fii mai atractiv.

HOROSCOP DRAGOSTE 28 IUNIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Dragostea pluteste in aer. Pregateste-te pentru o seara romantica in doi. Lasa-ti grijile la usa dormitorului si profita de aceasta atmosfera senzuala. Daca esti singur, renunta la gandurile negative. Aceasta vibratie nu-ti poate aduce alaturi oameni poriviti!

