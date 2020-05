Horoscop dragoste 28 mai. Berbecii au o zi favorabilă pentru discuții sincere, Balanțele trebuie să-și facă timp pentru jumătatea lor

Luna in Leu face sextil cu Venus retrograd in Gemeni, ceea ce aduce bucuria reintalnirii cu prieteni vechi. Poate chiar iti apare in cale un fost partener si-ti prinde bine sa depeni amintiri. Nu este exclus sa se lege o noua idila daca nu va impiedica vreun statut marital.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop dragoste 28 mai. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este o zi favorabila pentru a purta o discutie sincera si deschisa cu partenerul de cuplu, sa va faceti planuri pentru viitorul relatiei voastre. Daca esti singur, te asteapta surprize placute. Cineva din trecut, o iubire sau o cunostinta, isi va face aparitia si iti va da viata peste cap.

Horoscop dragoste 28 mai. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Renunta la toate gandurile negative. Mai ales, inceteaza sa te concentrezi pe anumite situatii negative prin care a trecut relatia voastra de cuplu. Vorbeste cu partenerul si totul se va rezolva ca prin minune. Si daca nu ti-ai gasit inca jumatatea, trebuie sa stii ca nu este departe momentul in care o persoana speciala va intra in viata ta.

Horoscop dragoste 28 mai. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Trebuie sa le spui partenerului de cuplu si celeolalti membri dragi ai familiei cat de mult ii iubesti. Fa asta si vei avea o zi relaxanta, superba alaturi de cei dragi. Urmeaza aceeasi strategie si daca esti singur: incearca sa apreciezi toata dragostea care deja exista in viata ta si nu te mai plange ca esti singur.

