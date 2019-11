HOROSCOP DRAGOSTE 28 NOIEMBRIE. Gemenii devin obsedați de partenerul de cuplu, Peștii fac planuri de viitor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 28 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 28 noiembrie 2019. Daca simti o stare de bine, fluturi in stomac, bucurie in inima, este si din pricina aspectelor astrale pozitive ale zilei. Azi avem sextile, trigoane, deci aspecte armonioase ce ne deschid calea spre weekend si spre distractie pe cinste.

Nu e inca decembrie dar deja se instaleaza starea specifica. Venus acum in Capricorn este in trigon cu Uranus si ne trimite fiori de bine pe sira spinarii sau genunchi inmuiati, electrizandu-ne fiinta. Venus si Uranus ne fac rebeli in inima, cu dorinta de a face ce dorim, la fel si in privinta banilor.

HOROSCOP DRAGOSTE 28 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 28 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Viata amoroasa se desfasoara in conditii armonioase si pozitive. Daca esti singur, vei avea ceva de lucru la tine insuti. Eliereaza-te de stres, aranjeaza-te putin si poti atrage in jurul tau oameni mai mult decat interesanti.

HOROSCOP DRAGOSTE 28 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Nu scoate in evidenta problemele din cuplu. Canalizeaza-ti energia spre ceea ce este excitant in relatia cu partenerul, fa-ti planuri de viitor. Daca esti singur, astrele iti zambesc. Te simti mai energic si pus pe fapte mari! Fii atent, insa, ce alegeri faci! Succes!

HOROSCOP DRAGOSTE 28 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ai tendinta sa devii obsedat de partenerul de cuplu si sa incepi sa-l controlezi si sa vezi rivali la tot pasul. Acest comportament poate eroda masiv relatia. Fii precaut! Daca esti singur, fii convins ca sunt oameni care ar vrea sa te cunoasca mai bine. De ce te inchizi in tine?

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.