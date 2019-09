HOROSCOP DRAGOSTE 28 SEPTEMBRIE. Balanțele au probleme în cuplu, Săgetătorii se înțeleg excelent cu partenerii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 28 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 28 SEPTEMBRIE 2019. Astazi este ziua in care are loc Luna Noua. Luna Noua in Balanta este o veste buna pentru noi. Se va simti romantica, flexibila, iubitoare, sociala, o cu totul alta energie decat Luna plina in Pesti de acum doua saptamani care s-a simtit cu o energie mai grea, emotionala si pe alocuri confuzanta.

HOROSCOP DRAGOSTE 28 SEPTEMBRIE. Iata previziunile astrale in amor pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 28 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu infloreste si cu fiecare zi care trece tu si jumatatea ta deveniti tot mai indragostiti unul de celalalt. Esti singur? Iesi in oras si socializeaza. Nu stii niciodata pe cine poti intalni.

HOROSCOP DRAGOSTE 28 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai sansa de a petrece o zi minunata impreuna cu partenerul de cuplu, totul culminand cu o noapte de-a dreptul magica. Asa ca lasa-te purtat pe aripile pasiunii si vei trai cateva ore de neuitat. Daca esti singur, pregateste-te ca viata ta amoroasa sa se schimbe. Nu te mai simti singur si reintri in joc intr-un moment excelent pentru tine.

HOROSCOP DRAGOSTE 28 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Renunta la egoism si posesivitate, daca vrei sa ai o viata amoroasa lipsita de asperitati. Incearca sa te relaxezi si sa fii placut pentru cei din jur. Astfel, relatia de cuplu va deveni sursa de bucurie si armonie astazi. Daca nu ti-ai gasit jumatatea, trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa faci primul pas. Abordeaza persoana la care te gandesti in fiecare zi si spune-i ce simti. Este posibil sa aiba acelasi sentimente pentru tine insa nu ti-a spus nimic fiindu-i frica de respingere. Insa cineva trebuie sa faca si primul pas.

