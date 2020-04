Horoscop dragoste 29 aprilie. Leii își îmbunătățesc viața amoroasă, Balanțele trebuie să discute cu persoana iubită

Da, sunt vremuri dificile dar si imens de creative. Poti veni cu unele idei de geniu pe masura ce abordezi problemele cu care te confrunti acum. Pana vineri vei sti mai multe.

Iata un nou mesaj de la ASTRE pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata persoanala lucrurile sunt calme, linistite, iar relatia de cuplu va avea numai se castigat in urma acestei situatii. Daca esti singur, nu uita ca este nevoie de doua persoane pentru un tango, asa ca lupta pentru a obtine ce-ti doresti.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Poti avea o zi minunata in compania partenerului de cuplu atat timp cat lasi la usa casei grijile legate de cariera. Nu permite vietii profesionale sa-ti afecteze negativ viata sentimentala. Iar daca esti inca singur, azi sunt sanse mari sa faci cunostinta cu o noua persoana. Si inca ceva: nu e nevoie sa faci niciun compromis, sufletul tau pereche se afla la numai o azvarlitura de bat.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Viata amoroasa este favorizata de contexul astral de azi asa ca ai oportunitatea de a te apropia mai mult de persoana iubita. Jumatatea ta iti va raspunde in acelasi fel si de aceea de simti bine, iar relatia voastra se asaza pe o fundatie mai trainica. Singur? Stai linistit, in curand vei intalni o persoana potrivita pentru tine. Iar cand se va intampla nu grabi lucrurile, in caz contrar vei face o multime de greseli.

