HOROSCOP DRAGOSTE 29 AUGUST. Leii trebuie să înceteze să mai pună presiune pe jumătățile lor, Taurii își rezolvă problemele din cuplu

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 29 AUGUST. Iata horoscopul dragostei pentru azi JOI 29 AUGUST 2019. De azi, si planeta Mercur se alatura lui Venus, Marte si Soarelui instalati confortabil in zodia de pamant Fecioara. Planeta gandirii si comunicarii in Fecioara este la ea acasa si este exaltata, adica se simte cel mai bine aici si manifesta maximum sau de putere si beneficii. Vine timpul sa iti analizezi viata si sa vii cu solutii ingenioase la cele mai detaliate situatii.

HOROSCOP DRAGOSTE 29 AUGUST. Iata ce au pregatit astrele pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 29 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Viata ta personala pare sa intre intr-o noua faza, una mai buna in care problemele cu care te-ai confruntat recent sa fie rezolvate una cate una. Astfel ca si relatia de cuplu se imbunatateste. Esti singur? Situatia nu evolueaza asa cum ti-a dori insa ar trebui sa afli ca dragostea vietii tale nu e atat de departe pe cat ai crede.

HOROSCOP DRAGOSTE 29 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este momentul sa incepi sa rezolvi problemele care s-au tot adunat in relatia ta de cuplu. Si nu incerca sa gasesti solutii de unul singur. Cere-i ajutorul persoanei iubite. Pana la urma sunteti amandoi in aceasta relatie, iar problemele trebuie rezolvate in echipa. Daca esti singur, nu dispera. Profita de aceasta perioada de libertate si independenta si ai grija de modul in care arati. Astfel, iti va creste imaginea de sine si, totodata, vei deveni mai atractiv in ochii persoanelor de sex opus.

HOROSCOP DRAGOSTE 29 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nu te lasa dominat de emotii. Mai bine ii spui deschis si onest persoanei iubite ce sentimente de incearca. In acest fel voi veti deveni mai apropiati ca niciodata. Aceeasi strategie poate fi folosita si daca esti singur: abordeaza persoana de care esti interesata si spune-i ce simti. Vei fi placut surprins de raspunsul primit.

