HOROSCOP DRAGOSTE 29 IULIE. Fecioarele se distrează alături de persoana iubită, Scorpionii fac surprize plăcute partenerilor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 29 IULIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, LUNI 29 IULIE 2019. Este prima zi dintr-o saptamana cu totul speciala. Soarele face trigon cu Chiron aflat in Berbec si cuadratura cu Uranus aflat in Taur. Este o zi in care sa-ti accepti punctele slabe si punctele forte. Luna in Rac face cuadratura cu Chiron, ceea ce te sensibilizeaza si mai mult. Nu incerca sa iti ascunzi sentimentele!

HOROSCOP DRAGOSTE 29 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia ta de cuplu merge bine si are potentialul sa se imbunatateasca si mai mult. Surprinde-ti jumatatea cu o miscare romantica, iar gestul iti va fi reintors. Este o perioada senzuala pentru tine asa ca bucura-te de ea. Daca esti singur, afla ca foarte curand vei intalni persoana visurilor tale.

HOROSCOP DRAGOSTE 29 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Partenerul de cuplu se comporta putin ciudat, iar tu esti confuz. Din aceasta cauza iti creezi tot felul de scenarii, unul mai fantezist decat altul. Mai bine iti pastrezi calmul pentru ca lucrurile se vor limpezi in curand, iar relatia voastra va fi din ce in ce mai buna. Esti singur? Nimeni nu poate rezista sarmului tau azi asa ca treci la treaba!

HOROSCOP DRAGOSTE 29 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Planetele au numai vesti bune pentru relatia ta de cuplu. Lucrurile merg bine intre voi, va apropiati si mai mult unul de celalalt si va bucurati de o noapte romantica si plina de pasiune. Se anunta o seara interesanta si daca esti singur. Stelele iti zambesc, iar sex appealul tau se afla la cote foarte inalte.

