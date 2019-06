HOROSCOP DRAGOSTE 29 IUNIE. Gemenii sunt plini de energie, Berbecii renasc ca pasărea Phoenix

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 29 IUNIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 29 iunie 2019. Ultimele zile ale lunii iunie ni le petrecem sub Luna in senzualul si linistitul Taur. Ce atmosfera astrala necesara inainte de eclipsa de Soare din 2 iulie! Taurul este cunoscut pentru energia calda si asezata pe care o revarsa asupra noastra. Condus de Venus, Taurul este al doilea semn zodiacal si aici este locul unde ne intalnim fata in fata cu limitarile, dar si cu iubirea pentru corpul nostru fizic. Daca ai rani, onoreaza-le, pentru ca aceste cicatrici arata ca ai supravietuit unor provocari. Venus poate vedea frumosul din toata lumea. Daca tu crezi in frumos, si altii vor crede.



HOROSCOP DRAGOSTE 29 IUNIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ar putea aparea tensiuni intre tine si partenerul de cuplu pentru care tu esti responsabil. Gandeste inainte sa vorbesti, caci s-ar pute sa strici totul si sa poti repara mai greu. Daca esti singur, esti pe cale sa renasti asemenea pasarii Phoenix.

HOROSCOP DRAGOSTE 29 IUNIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai sansa de a te apropia mai mult de partenerul de cuplu. Fii cinstit cu tine insuti si cu persoana iubita. Discutati despre lucrurile care va ingrijoreaza pe amandoi. Daca esti singur, iesi si straluceste! Te va ajuta sa fii remarcat de mai multa lume.

HOROSCOP DRAGOSTE 29 IUNIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Esti plin de energie si dinamic. Fa-ti o lista de prioritati in cuplu si discuta-le cu partenerul. Fii deschis si bucura-te de ceea ce ai. Viitorul se anunta luminos impreuna. Daca esti singur, indrazneste sa faci primul pas. Pune cartile pe masa! N-ai nimic de pierdut!

