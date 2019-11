HOROSCOP DRAGOSTE 29 NOIEMBRIE. Taurii trebuie să înfrunte adevărul, Fecioarele petrec momente minunate alături de persoana iubită

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 29 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 29 noiembrie 2019. Incepe weekendul care incheie luna noiembrie si ne introduce in ultima suta de metri a anului inaintea intrarii in marele an 2020! Azi, Luna este in Capricorn deci e timpul sa ne ocupam de treburi serioase. Weekendul este fabulos. Daca unele aspecte au stagnat toata luna noiembrie, acum pot fi sortate si puse la punct, in sfarsit!

HOROSCOP DRAGOSTE 29 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 29 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Daca esti intr-o relatie ar fi bine sa mentii un climat pozitiv intre tine si jumatatea ta si sa eviti problemele sau implicarea in dispute. Doar asa va veti putea relaxa amandoi. Esti singur?. S-ar putea sa ai noroc si sa te ciocnesti efectiv pe strada de dragostea vietii tale.

HOROSCOP DRAGOSTE 29 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este momentul sa nu te mai prefaci ca totul este perfect in relatia de cuplu si sa infrunti adevarul. Discuta cinstit cu persoana iubita si rezolvati problemele care va deranjeaza pe amandoi. Colaborarea va va produce placere amandurora. Daca esti singur, fii mai pozitiv in raport cu ceilalti, mergi in locuri noi, unde sa cunosti si alti oameni. Printre acestia s-ar putea afla si sufletul tau pereche.

HOROSCOP DRAGOSTE 29 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia de cuplu merge bine, insa mai poate fi imbunatatita. Arate-i de fiecare data persoanei iubite ce simti pentru ea si asigur-o ca poate discuta despre orice cu tine. Singur? Esti intr-o stare de spirit care favorizeaza flirtul asa ca sunt sanse sa intalnesti o persoana interesanta.

