HOROSCOP DRAGOSTE 3 AUGUST. Balanțele sunt într-o dispoziție sexy, Capricornii își găsesc pacea

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 3 AUGUST. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 3 AUGUST 2019. Aceasta Luna in Fecioara este in trigon cu karmicul si responsabilul Saturn inca retrograd ceea ce ne ajuta pentru a avea directia potrivita pentru ce avem de gand sa facem. Ea este si in opozitie cu Neptun cel visator care ne spune ca… oricat de mult ne indeamna Fecioara la treaba, atunci cand te simti confuz sau coplesit, este cazul si sa iei o pauza, sa te uiti la apusul de soare, sa bei un ceai, sa iti linistesti sistemul nervos. Este totusi sambata!

HOROSCOP DRAGOSTE 3 AUGUST. Iata ce rezerva astrele pentru fiecare zodie in parte.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Fa-ti timp pentru relaxare. Relatia de cuplu este locul in care poti sa evada de problemele de zi cu zi astfel incat sa te bucuri de toate lucrurile frumoase care te inconjoara. Daca iti gestionezi pasiunea si imaginatia corect, poti creste si mai mult intimitatea cu jumatatea ta. Esti singur? Este timpul sa incerci sa ajungi la persoana pe care ai pus ochii. Cine stie ce ai putea obtine? S-ar putea sa fie inceputul unei frumoase povesti de amor.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In viata de cuplu este convins ca oferi mult mai mult decat primesti si din aceasta cauza te plangi si te simti frustrat. Vorbeste deschis cu partenerul rau. Este singura cale de a gasi o solutie care sa va convinga amandurora. Daca esti singur bucura-te de orice flirt si nu incerca sa fortezi lucrurile pentru ca aceasta este cauza multor probleme.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este nevoie de timp si efort pentru a imbunatati relatia de cuplu. Insa daca scapi de pesimism, vei putea gasi solutii la problemele voastre. Esti singur? Vei face cunostinta cu cateva persoane interesante.

