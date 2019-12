HOROSCOP DRAGOSTE 3 DECEMBRIE. Taurii petrec mult timp cu partenerii de cuplu, Fecioarele sunt tensionate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 3 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 3 DECEMBRIE 2019. Venus in seriosul Capricorn face sextil cu Marte aflat in periculos de atragatorul Scorpion. Asta da pasiune! Preia initiativa si vei fi irezistibil azi. Nu e vreme sa o mai lungesti… Treci la treaba si pune cartile pe masa. Mercur in Scorpion te indeamna sa spui adevarul gol golut. Nu te juca cu cuvintele!

HOROSCOP DRAGOSTE 3 DECEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 3 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

E vremea sa te apropii ma mult de partener, sa puneti la cale viitorul cuplului. Nu evita aceasta discutie. Indiferent cat de ingrijorat ati putea fi, tu sau partenerul, este bine sa stiti cum va vedeti peste cativa ani. Daca esti singur, fa prima mutare! Lasa egoul deoparte!

HOROSCOP DRAGOSTE 3 DECEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Preia initiativa si petrece mai mult timp alaturi de partenerul de cuplu. Pare ca l-ai cam neglijat cu toate sarcinile de la birou pe cap. Daca esti singur, fii convins de un singur lucru: ai tot ce-ti trebuie pentru a cuceri! Iti mai lipseste curajul! Indraznete mai mult!

HOROSCOP DRAGOSTE 3 DECEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia de cuplu se desfasoara in bune conditii si, totusi, nu e cazul sa lasi lucrurile sa-ti scape din mana. Fii alaturi de partener, rasfata-l, spune-i ce simti pentru el. Daca esti singur, fii mai rabdator. Viata ta se va schimba in curand. Esti pregatit?

