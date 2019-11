HOROSCOP DRAGOSTE 3 NOIEMBRIE. Balanțele au nevoie de imaginație pentru noua etapă din viața lor amoroasă, Taurii au energie în iubire

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 3 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, DUMINICA 3 noiembrie 2019; ingerii iubirii sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor.

Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 NOIEMBRIE. Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten. Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ingerii iubirii iti transmit ca pentru orice actiune de-a ta exista o reactie, o consecinta pe care tu o culegi. Alege cu intelepciune in fiecare moment. Tu ce alegi sa faci, sa spui, sa gandesti ca sa simti dragostea si sa te bucuri de ea ?

Ingerii iubirii te incurajeaza sa faci in mod repetat si suficient de mult orice poti ca sa ajungi la acelasi nivel vibrational cu starea de bine, sa fii in aliniament cu Spiritul inalt, si abia apoi sa actionezi spre ce vrei in materie de amor. Ei te incurajeaza sa nu mai traiesti in emotia fricii si deci sa nu mai faci actiuni ce au la baza frica. Ei te sustin sa faci orice poti sa urci pe scara vibratiei.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ingerii iubirii iti transmit ca, atunci cand vibratia ta este ridicata, generata astfel de gandurile si emotiile tale pozitive, inseamna ca esti aliniat cu Sinele tau interior divin, care este intotdeauna pe vibratia cea mai ridicata. Fiind in acord cu Sinele, dragostea iti vine si se mentine usor pentru ca ea e la acelasi nivel de energie cu Sinele tau. Este distractiv sa simti cum esti in mijlocul acestui act de creatie si stii ca lucrurile vor iesi bine, indiferent in cat timp. Nu te limita in timp si spatiu. Tot ce conteaza este sa creezi din vibratie ridicata ca sa obtii rezultate de vibratie ridicata.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

