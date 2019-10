HOROSCOP DRAGOSTE 3 OCTOMBRIE. Leii se simt bine în pielea lor, Scorpionii fac declarații de dragoste

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 3 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 3 OCTOMBRIE 2019. Astazi este ziua cea mare a acestei saptamani in care Pluto cel indepartat dar puternic iese din stationarea retrograda a acestui an in Capricorn (zodie in care se afla pana in 2024) si in care Mercur, planeta comunicarii si gandirii, intra in intunecatul dar necesarul Scorpion. Sa ne pregatim pentru alt tip de conversatii de acum incolo!

Iata ce va rezerva astrele in plan amoros azi.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In relatia de cuplu nu este bine sa nu comunici. Spune-i jumatatii tale despre orice ingrijorare ai avea. Daca esti singur, s-ar putea sa-ti gasesti sufletul pereche chiar in aceste zile.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 OCTOMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Vei petrece o seara romantica in compania persoanei iubite. Profita de aceasta situatie favorabila si deschide-ti inima si vorbeste despre toate fricile si anxietatile tale. In acest fel, relatia voastra va fi asezata pe o noua si mai puternica fundatie. Daca nu ai un partener stabil, incearca sa nu devii un insingurat. Iesi si distreaza-te impreuna cu oamenii care iti stau alaturi indiferent de situatie.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 OCTOMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In aceasta zi viata ta sentimentala este foarte tensionata, insa nu ar trebui sa te lasi doborat. Nu-ti incarca partenerul cu problemele tale, mai ales cu cele care nu au nicio legatura cu relatia voastra. Nu ti-ai gasit inca sufletul pereche? Fii linistita viata are o multime de surprize placute pentru tine daca te hotarasti sa actionezi.

