HOROSCOP DRAGOSTE 3 SEPTEMBRIE. Berbecii primesc un avertisement în iubire, Balanțele pot avea o zi minunată

HOROSCOP DRAGOSTE 3 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru MARTI 3 septembrie 2019. Mercur si Marte sunt in conjunctie, ambele in Fecioara, respectiv cele doua planete sunt foarte aproape una de cealalta, unindu-si puterile, ducand la o forta amplificata. Ce inseamna pentru noi ? Ne creste activitatea mentala si e o zi ideala pentru gandire concentrata pe o tinta. Intelectul ascutit poate fi pus la treaba si sa te apere impotriva oricaror provocari.

Datorita energiei puternice, putem avea o gandire mai agresiva sau defensiva si sunt sanse mai mari sa intram in discutii inutile, sa ne pierdem cu firea si sa fim abuzivi sau nepoliticosi. Daca suntem intr-o confruntare, e bine sa fim asa, insa nu e de folos in medii sociale sau intre parteneri.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 SEPTEMBRIE. Iata ce va rezerva astrele in amor in aceasta zi:

HOROSCOP DRAGOSTE 3 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

S-ar putea sa primesti un avertisment in viata amoroasa in urma caruia vei realiza ca in ultima perioada nu ai fost prea apropiat de partenerul de cuplu. Acum ai oportunitatea unui nou inceput si, posibil, sa te reindragostesti de jumatatea ta. Daca esti singur, o ai alaturi de tine pe zeita Fortuna asa ca in curand vei intalni persoana care iti va oferi tot ce ai nevoie.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Esti intr-o dispozie romantica, iar partenerului de cuplu ii este imposibil sa-ti reziste. Asa ca urmeaza o seara pasionala pentru voi doi. Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea, profita de faptul ca stelele iti zambesc. Iesi in oras si incepe sa cunosti noi oameni.

HOROSCOP DRAGOSTE 3 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este bine sa te concentrezi pe rezolvarea unor probleme urgente din punctul de vedere al relatiei de cuplu. O discutie calma, deschisa va ajuta la risipirea norilor negri care iti amenintau relatia. Daca esti singur, ar trebui sa iei initiativa si sa-i spui persoanei pe care ai pus ochii ce simti pentru ea. Stai linistit, nu vei ramane cu ochii in soare.

