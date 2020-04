Horoscop dragoste 30 aprilie. Peștii sunt surse de bucurie, Taurii trec prin situații ciudate în cuplu

Este ceva de sarbatorit? Luna mai anunta schimbare semnificativa in aer.

Iata un nou mesaj de la ASTRE pentru fiecare zodie:

Horoscop dragoste 30 aprilie. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Acum este momentul propice sa restaurezi pacea si armonia in relatia ta. Vorbeste cu partenerul despre ce te framanta. Veti gasi impreuna solutiile cele mai potrivite. Daca esti singur, pune-ti in valoare sarmul personal!

Horoscop dragoste 30 aprilie. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

E o situatie ciudata la tine in cuplu. Esti tentat sa vorbesti cu partenerul de cuplu despre ceea ce te framanta, dar ceva te tine in loc. Raspunde-ti sincer la aceasta intrebare: este chiar o problema sau doar o inchipuire de-a ta? Vei sti apoi ce sa faci. Daca esti singur, nu refuza flirturile online!

Horoscop dragoste 30 aprilie. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Exprima-ti mai des sentimentele. Partenerul are nevoie de toata dragostea si atentia ta! Si in forme, si in fapte! Daca esti singur, astrele sunt favorabile celor curajosi. Indrazneste si fa prima mutare! Ai sanse mari sa fie cea castigatoare!

