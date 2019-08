HOROSCOP DRAGOSTE 30 AUGUST. Vărsătorii au parte de o seară pasională, Gemenii au armonie în cuplu și se simt relaxați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 30 AUGUST. Iata horoscopul dragostei pentru azi VINERI 30 AUGUST 2019. Azi este ziua cu Luna Noua Neagra in zodia Fecioarei (neagra pentru ca e a doua Luna Noua a lunii august), fiind a cincea planeta care este prezenta acum in aceasta zodie de pamant. Nu exista niciun aspect astral cu interpretari negative, conflictuale, provocatoare asociat cu aceasta lunatie, deci vara iese din scena cu o ultima reprezentatie de zile mari.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 AUGUST. Aceasta Luna Noua este brilianta, geniala si grozava. Are puterea sa ne elimine obstacolele din viata cu o singura atingere. Iata cum te influenteaza in amor!

HOROSCOP DRAGOSTE 30 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ziua de azi este excelenta pentru a o petrece in compania persoanei iubite, sa faceti ceva minunat si romantic impreuna. Orele petrecute in compania celuilalt va vor face bine amandurora. Asa ca ai grija sa nu strici atmosfera din cauza unor detalii nesemnificative. Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea nu te inchide in casa. Daca iesi si cunosti oameni noi, viata ta amoroasa se poate imbunatati semnificativ.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Intri intr-o perioada activa din punct de vedere sexual, indiferent ca esti sau nu intr-o relatie stabila. Daca ai pe cineva in viata ta, apetitul crescut pentru amor va va apropia si mai mult si va veti reindragosti. Daca esti singur, afla ca in aceasta perioada aproape nimeni nu-ti poate rezista. Asa ca profita la maximum de atuurile tale!

HOROSCOP DRAGOSTE 30 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Pacea si armonia sunt cuvintele de ordine in relatia de cuplu asa ca esti relaxat si pozitiv. Traieste clipa si nu lasa sa-ti scape oportunitatea de a planui o seara romantica de neuitat in compania persoanei iubite. Singur? Incearca sa nu le permiti emotiilor negative sa te afecteze. Trebuie sa ai o stare emotionala pozitiva chiar si cand nu ai o viata sentimentala implinita. Insa daca nu-ti pierzi speranta vei vedea ca soarele va ajunge in cele din urma si pe strada ta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.