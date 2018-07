HOROSCOP DRAGOSTE 30 iulie – 5 august 2018. Taurii se întâlnesc cu o fostă iubire

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 30 iulie – 5 august 2018. Marte in cuadratura cu Uranus. Rebeliune in dormitor?

HOROSCOP DRAGOSTE 30 iulie – 5 august 2018. Desi cea mai lunga eclipsa totala de Luna a secolului a trecut, efectele sale se vor resimti inca 6 luni de aici inainte. Urmeaza rearanjari in ordinea prioritatilor, transformari. NU te impotrivi energiei acestei perioade, ci urmeaza fluxul ei.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 iulie – 5 august 2018. Luna august se “lauda” cu 8 evenimente astrale remarcabile, insa energia sa este putin agitata si chiar echilibrata in a doua parte a lunii.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 iulie – 5 august 2018. La mijlocul saptamanii, miercuri, 1 august, Marte este in cuadratura cu Uranus. Ce inseamna acest lucru pentru zodii? Mai multa energie, mai multa dorinta de a rupe bariere si de a te impotrivi autoritatii.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 iulie – 5 august 2018. Cauta un context in care poti fi creativ si lasa-te purtat de energie rebeliunii si a nonconformismului. Iar daca la job nu poti “sparge” rigorile, ce-ar fi sa testezi nonconformismul in intimitatea dormitorului?!

HOROSCOP DRAGOSTE 30 iulie – 5 august 2018. Iata ce-ti rezerva saptamana 30 iulie – 5 august, la capitolul amor.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 iulie – 5 august 2018. Berbec

A venit vremea sa te mai pui si pe tine pe primul loc. NU e rebeliune, ci normalitate. Ai facut destul de au vrut altii. Acum este randul tau sa spui ce simti si sa actionezi in conformitate cu sentimentele tale. Ai nevoie de cresterea stimei de sine.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 iulie – 5 august 2018. TAUR

Ce-ai zice daca ai da nas in nas cu o fosta iubire? Este relatia ta actuala suficient de solida ca sa faca fata avalansei de sentimente care vin din trecut? Vei afla mai repede decat ti-ai inchipui. Esti luat total prin surprindere de ceea ce simti.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 iulie – 5 august 2018. GEMENI

Cine este aliatul tau? In cine ai cea mai mare incredere? S-ar putea sa ai nevoie de aceasta persoana in aceasta saptamana. Traversezi o perioada destul de dificila, in care ai nevoie de un punct de sprijin. Daca esti singur, nu e cea mai buna perioada sa intri intr-o idila.

