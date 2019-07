HOROSCOP DRAGOSTE 30 IULIE. Scorpionii se înțeleg de minune cu partenerii, Berbecii trebuie să aibă discuții sincere cu jumătățile lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IULIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, MARTI 30 IULIE 2019. Contextul astral este destul de complex. Soarele in Leu face cuadratura cu Uranus in Taur. Asteapta-te la surprize! Parca nimic din ceea ce ti-ai propus nu iese asa cum ai vrea. Dar fii deschis la minte si adapteaza-te. Luna in Rac este acolo pentru tine si te face sa simti eventualele pericole.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IULIE. Iata ce rezerva astrele pentru fiecare zodie in parte.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Astazi este o zi potrivita pentru a avea o discutie sincera cu partenerul de cuplu pentru a rezolva problemele aparute in relatia voastra. Daca esti singur, poate iei in calcul reinnodarea unei foste relatii. Oamenii se mai schimba asa ca de ce nu i-ai acorda persoanei respective a doua sansa?

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile arata bine in viata de cuplu. Partenerul se afla intr-o dispozitie romantica asa ca isi exprima cu usurinta dragostea pentru tine. Profita la maximum de aceasta perioada minunata. Lasa-ti partenerul sa te ajute sa uiti de problemele zilnice si sa va bucurati reciproc de compania celuilalt. Daca esti singur, azi este o zi numai buna pentru a intalni oameni noi, asa ca iesi in oras in aceasta seara. Sunt sanse mai sa gasesti omul potrivit cu care sa incepi o relatie frumoasa.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Dezvaluie-ti sentimentele pentru a-i arata jumatatii tale cat de mult o iubesti. Discuta despre problemele tale si construieste relatia voastra pe o baza onesta, pe picior de egalitate. Da-i o sansa partenerului de cuplu sa te ajute. Esti singur? Stai departe de fructele interzise si de relatiile clandestine. Astfel, te vei pune intr-o situatie complicata cand totul va iesi la iveala.

