HOROSCOP DRAGOSTE 30 IUNIE. Taurii trebuie să fie tandrii, Berbecii sunt sfătuiți să se iubească mai întâi pe sine

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IUNIE. Iata horoscop zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, DUMINICA 30 iunie 2019; ingerii iubirii sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor. Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IUNIE. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche. Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten. Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IUNIE. Ingerii iubirii ne invata ca iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa. Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IUNIE. Arhanghelul care “raspunde” de dragoste in viata noastra este Arhanghelul Chamuel. O frumoasa rugaciune indreptata spre el pentru atragerea si mentinerea unui suflet pereche in viata este : “Draga Arhanghelul Chamuel, iti cer ajutor din ceruri sa ma intalnesc si sa ma unesc cu sufletul menit mie alaturi de care sa traiesc si manifest iubirea in viata mea. Te rog sa ma calauzesti si sa imi arati calea corecta, adevarata si clara spre darul iubirii si fericirii in viata mea. Promit sa pretuiesc binecuvantarea pe care mi-o trimiti.”.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IUNIE. Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie :



HOROSCOP DRAGOSTE 30 IUNIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Alege in mod constient sa incetezi sa te judeci sau sa te critici. Alege sa iubesti ceea ce esti. Esti liber sa vezi tot ce e mai bun si frumos in unicitatea ta pe acest Pamant. Este atat de bine sa traiesti in propria mea piele ! Traieste la nivelul iubirii de sine si vei avea parte de iubire.

Indemnul ingerilor iubirii : Este important sa iti placa sa fii TU !

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IUNIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Fii tandru, bun si incurajator cu copilul tau interior, pe masura ce descoperi si te eliberezi de mesajele vechi si negative din tine. Te desprinzi de tot ce ai mostenit ca mod de gandire limitativa despre dragoste, de tot ce ai acceptat de la altii ca fiind adevarat desi nu este si adevarul tau. Iti construiesti un nou mod de a gandi care sa te calauzeasca spre noi rezultate pline de bucurie si satisfactie.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 IUNIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In viata, nu este cineva superior altcuiva sau cineva care deja stie tot si altul nimic. Toti suntem elevi si profesori. Intreaba-te adesea : ce ai venit sa inveti aici si ce ai venit sa ii inveti pe altii ? Permite iubirii sa ne lege tocmai pentru ca stii ca fiecare om iti poate fi un veritabil profesor care, prin lectiile traite in compania sa, te ajuta sa devii un om mai bun si mai evoluat.

Indemnul ingerilor iubirii : Toate relatiile tale sunt inconjurate de un cerc de iubire.

