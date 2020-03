HOROSCOP DRAGOSTE 30 MARTIE. Berbecii au tensiune în cuplu, Leii trebuie să renunțe la egoism

HOROSCOP DRAGOSTE 30 MARTIE. Pana la ziua pacalelilor 1 aprilie mai sunt 2 zile si luna martie se termina in forta, cu intrarea lui Marte, planeta actiunii, energiei, confruntarii, impulsurilor in vizionarul Varsator acolo unde este deja lordul karmei Saturn din 22 aprilie.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 MARTIE. Esti si tu pregatit? Marte si Saturn vor crea o atmosfera restrictiva dar Luna este in Gemeni si va relaxa atmosfera cu o gluma sau doua.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 MARTIE. Iata un nou mesaj de la ASTRE pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 30 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Inabilitatea de a infrunta problemele din relatia de cuplu a dus la acumularea de tensiune si anxietate. Insa acum ar trebui sa incerci sa te eliberezi de aceste setimente si sa petreci timp de calitate alaturi de partenerul de cuplu. Daca inca esti in cautarea sufletului pereche nu astepta ca alte persoane sa vina cu solutii. Asadar, este momentul sa te pui in miscare.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Stelele favorizeaza viata amoroasa. Intrati intr-o faza noua mai pozitiva iar legaturile dintre voi devin din ce in ce mai puternice. Prin intelegere mutuala si compromis veti gasi solutia perfecta pentru fiecare problema in parte. Daca nu ai pe cineva special in viata ta incearca sa nu faci nicio miscare disperata. Este posibil sa-i dai cuiva sperante false iar acest lucru nu va face bine la niciunul dintre voi.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In viata personala, conditiile ideale se vor materializa numai dupa ai decis exact ce vrei. Spre exemplu, daca iti doresti calm si serenitate, atunci nu te mai lasa prins in detaliile nesemnificative si nu mai mormai nemultumit cand lucrurile nu-ti ies lucrurile asa cum iti doresti. Totul depinde de tine. Asadar, este nevoie de o schimbare de atitudine din partea ta. Singur? In curand, iti vei intalni marea iubire.

