HOROSCOP DRAGOSTE 30 NOIEMBRIE. Racii trebuie să se apropie mai mult de parteneri, Balanțele se îndepărtează de parteneri

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 30 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 30 noiembrie 2019. Mercur in Scorpion si Saturn in Capricorn fac sextil pentru a treia si ultima oara in aceasta toamna. Acum este momentul propice sa inchei unele afaceri lasate neterminate, sa finalizezi acele proiecte pe care le-ai inceput cu cateva luni in urma.

Mercur a dat mana cu Neptun si Saturn la mijlocul lui octombrie, apoi a intrat in miscare retrograda pana la mijlocul lui noiembrie. Pare ca a durat o vesnicie, ca lucrurile s-au blocat intr-o anumita situatie si chiar au devenit complicate. Dar acum este momentul sa deblochezi tot, sa inchizi ce e de incheiat si sa o iei de la capat.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 30 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este momentul sa experimentezi si sa explorezi alaturi de jumatatea ta momente de neuitat in dormitor. Daca esti singur, iesi si distreaza-te! S-ar putea sa intalnesti o persoana interesanta care are potentialul de a deveni importanta in viata ta.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Stelele iti zambesc din punctul de vedere al relatiei de cuplu, asa ca acum este clipa sa ai o discutie deschisa cu partenerul astfel incat legaturile dintre voi devin si mai puternice. Esti singur? Nu sta in casa pentru ca nu ai nimic de castigat. Iesi, flirteaza pentru ca nu stii niciodata pe cine ai putea intalni.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Rezerva timp pentru a te relaxa si a te apropia mai mult de persoana iubita. Aceste lucruri te vor ajuta sa-ti recapeti echilibrul mental. Se anunta o seara plina de romantism. Singur? Poate ca ar trebui sa acorzi inca o sansa unei foste iubiri, sau poate sa vorbesti deschis cu persoana pe care ai pus ochii.

