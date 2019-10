HOROSCOP DRAGOSTE 30 OCTOMBRIE. Gemenii evită discuțiile dificile, Vărsătorii comunică excelent cu partenerii lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 30 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de dragoste pentru azi MIERCURI 30 OCTOMBRIE 2019. Mercur si Venus se intalnesc azi in Scorpion. Cele doua planete personale ce ne influenteaza comunicarea si iubirea/relatiile s-au mai intalnit in septembrie in Fecioara, insa acum Mercur este aproape ca si retrograd si intreaga lume isi tine respiratia. Esti pregatit sa afli ce iti aduce aceasta intalnire magica in amor?

HOROSCOP DRAGOSTE 30 OCTOMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 30 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata amoroasa ar trebui sa faci tot ce depinde de tine sa readuci pasiunea in cuplu si sa lasi la serviciu problemele profesionale. Fa-i o surpriza placuta persoanei iubite si vei vedea cum iti va reintoarce serviciul. Daca esti singur, iesi cu prietenii pentru ca nu stii niciodata pe cine poti intalni.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 OCTOMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Fa-ti timp pentru partenerul de cuplu si gaseste o modalitate de a petrece ziua impreuna astfel incat sa alungi raceala care incepuse sa se instaureze intre voi. Esti singur? Mergi cu amicii in oras si distreaza-te.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 OCTOMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ar fi de preferat sa eviti discutiile dificile care nu vor avea nicio finalitate azi. Mai bine concentreaza-te pe lucrurile cu adevarat importante si sa lasa detaliile nesemnificative sa produca neintelegeri care sa strice atmosfera dintre tine si persoana iubita. Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea, ai toate sansele sa intalnesti o persoana interesanta chiar azi. Insa trebuie sa fii proactiv. Viata sentimentala se poate schimba in bine din aceasta seara.

