HOROSCOP DRAGOSTE 30 SEPTEMBRIE. Racii au tendința să-și sufoce partenerii, Vărsătorii petrec momente plăcute în compania jumătății lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 30 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 30 septembrie 2019. Luna Noua din weekend isi mentine efectul in continuare si azi iar relatiile au nevoie de atentia noastra deplina acum. Trebuie sa avem unele negocieri cu grija pentru a mentine echilibrul in urmatoarele zile ce pot aduce schimbari intense. Lucrurile sunt pe muchie de cutit dar Balanta stie cum sa abordeze aceste cai intortocheate si pline cu capcane. Luna intra in Scorpion deci al saselea simt se activeaza. Ai incredere in instinctele tale!

HOROSCOP DRAGOSTE 30 SEPTEMBRIE. Iata ce va rezerva astrele in plan amoros azi.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Sunt sanse mari ca ziua de azi sa se incheie cu o cina romantica datorita unui partener de cuplu fericit. Daca esti singur, este o perioada numai buna pentru a-ti largi cercul de prieteni.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile se indreapta in directia buna in relatia de cuplu. Asa ca profita de aceasta perioada minunata pentru a reaprinde flacara pasiunii si sa te bucuri de o seara fierbinte in compania persoanei iubite. Esti singur? Atunci fii mai sociabil. Numai asa poti intalni oameni noi, poti flirta lucruri care te vor ajuta sa te simti mai bine.

HOROSCOP DRAGOSTE 30 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ar fi bine sa discuti anumite subiecte cu persoana iubita si sa clarificati situatia. Sunt lucruri care pot fi rezolvare cu usurinta atunci cand exista bunavointa din partea amandurora. In acest fel, relatia voastra are numai de castigat. Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea, afla ca in curand va intra in viata ta o persoana care iti va aduce numai bucurii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.