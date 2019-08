HOROSCOP DRAGOSTE 31 AUGUST. Fecioarele au o zi nemaipomenită, Berbecii petrec clipe de neuitat în compania persoanei iubite

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 31 AUGUST. Iata horoscopul dragostei pentru azi SAMBATA 31 AUGUST 2019. In ultima zi a verii 2019, Luna Noua Neagra in Fecioara este energizata si plina de energie dupa intalnirea puternica de ieri cu Soarele in Fecioara care a fost asistata de mai mult de jumatate din sistemul solar. Aceasta energie fascinanta ne da informatiile, ne da instrumentele, ne da oamenii, iubirea, banii, deci de acum de noi depinde cum ne abordam viitorul diferit. Acum avem de trecut la treaba. Mai intai, sa ne verificam visele si idealurile, sperantele si asteptarile pentru viitor.



HOROSCOP DRAGOSTE 31 AUGUST. Finalul de vara nu este un final ci este startul pentru un nou inceput abundent si optimist – acesta este mesajul Cosmosului care ne da in zilele de final de sezon de vara un eveniment astral ce inseamna start, nou, proaspat.

HOROSCOP DRAGOSTE 31 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata persoanala vei petrece clipe de neuitat in compania partenerului de cuplu daca vei reusi sa ai o stare emotionala pozitiva. Daca, insa, esti singur viata ta amoroasa este pe cale sa se schimbe in bine.

HOROSCOP DRAGOSTE 31 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Esti pe cale sa oficializezi relatia de cuplu, daca nu ai facut-o deja. Atat tu cat si partenerul tau stiti exact ce vreti. Iar stelele sunt favorabile pentru a trece la un nivel urmator. Esti inca singur? Norocul este de partea ta. Esti intr-o dispozitie romantica si te simti bine in pielea ta. Asa ca esti o partida atractiva in ochii persoanelor de sex opus.

HOROSCOP DRAGOSTE 31 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nu este o idee prea buna sa ignori problemele pentru ca odata cu trecerea timpului se vor agrava si, in cele din urma, iti vor exploda in fata. Mai bine discuta deschis cu partenerul de cuplu despre ce te deranjeaza pentru a rezolva cu calm orice problema. Clarifica totul, iar atmosfera din casa se va relaxa vazand cu ochii. Singur? Exista sanse mari sa te intalnesti cu o persoana interesanta din trecutul tau.

Nu te opri sa crezi in miracole, pentru ca miracolele se intampla zilnic.

