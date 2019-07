HOROSCOP DRAGOSTE 31 IULIE. Fecioarele trebuie să-și schimbe atitudinea în dragoste, Scorpionii sunt plini de pasiune

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 31 IULIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 31 IULIE 2019. Ziua de azi se afla sub semnul Lunii in Rac si al lui Mercur aflat in „stationare” inainte de a intra in miscarea directa. Poate fi un moment tensionat. Sfarsitul unui capitol si inceputul altuia, chiar si daca nu ai toate informatiile necesare pentru a merge mai departe. Chiron si Uranus isi dau intalnire cu Luna care inainteaza ca o mireasa spre altarul din Leu, unde o asteapta Soarele. Vin schimbari! Le simti deja? Urmeaza momente de vindecare, de excitare, de usurare. Poti fi putin agitat, insa toate se vor aseza la locul lor.

HOROSCOP DRAGOSTE 31 IULIE. Iata ce rezerva astrele pentru fiecare zodie in parte.

HOROSCOP DRAGOSTE 31 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Se anunta o zi excelenta pe care sa o petreci in compania jumatatii tale. Lasa partea romantica din tine sa preia controlul. Daca iti iti cauti jumatatea, iesi in oras. Nu stii niciodata pe cine poti intalni.

HOROSCOP DRAGOSTE 31 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Te poti astepta la o surpriza placuta din partea sufletului tau pereche. Nu-i asa ca viata este frumoasa? Indiferent ca esti singur sau intr-o relatie vei avea o noapte plina de pasiune si romantism. Tot ce ai de facut este sa te relaxezi si sa te bucuri de actiune.

HOROSCOP DRAGOSTE 31 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Viata ta amoroasa intra intr-o noua faza. Esti indragostit pana peste urechi si de bucuri de o zi romantica alaturi de partenerul tau. Asa este atunci cand ai alaturi o persoana care te iubesti si ii pasa de tine si de nevoile tale. Daca esti inca singur, de ce nu faci prima miscare? Flirteaza putin cu persoana pe care o placi de atat de multa vreme.

