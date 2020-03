HOROSCOP DRAGOSTE 31 MARTIE. Capricornii sunt neliniștiți, Berbecii sunt stresați

HOROSCOP DRAGOSTE 31 MARTIE. E timpul sa iti iei un angajament important! Lucrurile devin serioase. Esti in fata unei decizii de zile mari si cu cat o iei mai repede, cu atat vei avea mai mult timp sa te bucuri de rezultatele finale.

HOROSCOP DRAGOSTE 31 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Stresul din ultima vreme te-a facut sa iti pui intrebari serioase cu privire la relatia de cuplu. Ar trebui sa-ti dai seama ca situatia prin care ai trecut nu are nicio legatura cu partenerul tau si este nedrept sa dai vina pe el. Daca esti singur, concentreaza-te mai mult asupra ceea ce iti doresti cu adevarat!

HOROSCOP DRAGOSTE 31 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Multe dintre problemele cu care te confrunti in relatia de cuplu isi au originea in trecut. Si din cand in cand isi fac aparitia in prezent. Ar trebui sa le rezolvi odata pentru totdeauna. Si apoi sa petreci timp de calitate in compania persoanei iubite facand planuri pentru viitorul vostru comun. Si cu putina intelegere si compromis relatia voastra va inflori. Singur? Ai rabdare! Ceva bun este pe cale sa apara.

HOROSCOP DRAGOSTE 31 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Bucura-te de relatia de cuplu si invata sa te detasezi de stesul zilnic care te macina. Invata sa te concentrezi doar pe aspectele pozitive esentiale si nu pe chestiuni marunte care iti displac. DAca esti singur, o persoana din cercul de cunoscuti te va suprinde cu o propunere.

