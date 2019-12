HOROSCOP DRAGOSTE 4 DECEMBRIE. Balanțele trebuie să discute cu partenerii, Capricornii trebuie să investească energie în cuplu

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 4 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 4 DECEMBRIE 2019. Visuri, inspiratie, romantism. Cam despre asta e vorba azi. Simti nevoia sa evadezi in visare, simti nevoia sa faci ce-ti place. Adu putina magie in viata ta, adu culoare! Primul patrar de Luna in Pesti ti-ar putea aduce lucrurile la care ai visat. Fa cativa pasi inainte pentru implinirea lor!

HOROSCOP DRAGOSTE 4 DECEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 4 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este o zi excelenta pentru a o petrece in compania partenerului de cuplu. Astfel, pasiunea dintre voi se va reaprinde. Singur? Azi celebreaza libertatea su distreaza-te cat de mult poti.

HOROSCOP DRAGOSTE 4 DECEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia cu partenerul de cuplu a inceput sa se raceasca asa ca lasa orice altceva si incearca sa indrepti lucrurile. Daca nu ai grija, lucrurile s-ar putea distruge iremediabil punandu-ti in pericol relatia. Este timpul sa-ti pui sarmul la lucru si sa-i demonstrezi jumatatii tale cat de mult o iubesti. Daca esti singur, nu dispera. Iesi, distreaza-te, bucura-te de viata pentru ca mai curand decat crezi o persoana minunata iti va iesi in cale.

HOROSCOP DRAGOSTE 4 DECEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In ultima perioada ti-ai cam neglijat relatia de cuplu. Si nu ai nicio scuza chiar daca ai avut multe pe cap. Renunta la egoism si ofera-i partenerului cateva ore din timpul tau. Lasa romanticul din tine sa iasa la suprafata. Sfatul este valabil si daca esti singur. Exprima-ti dorinta pentru dragoste si fii mai deschis pentru ca lucrurile bune sa poata intra in viata ta.

