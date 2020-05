Horoscop dragoste 4 mai. Gemenii își deschid sufletul, Vărsătorii au nevoie de încredere

Horoscop dragoste 4 mai. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Petreci momente minunate alaturi de partenerul de cuplu, insa incearca sa tii gandurile anxioase sub control pentru a nu-ti strica buna dispozitie. Daca esti singur s-ar putea sa descoperi ca ai o multime de lucruri in comun cu o persoana interesanta.

Horoscop dragoste 4 mai. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este o zi excelenta pentru a lua decizii in viata amoroasa. Scapa de orice simti ca te impiedica sau nu-ti permite sa te simti bine. Iar daca nu ti-a furat inca nimeni inima sunt sanse mari sa intalnesti o fosta iubire si sa va bucurati impreuna de o noapte pasionala. Se anunta surprize placute pentru tine.

Horoscop dragoste 4 mai. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Trebuie sa-ti deschizi sufletul in fata partenerului si sa nu mai tii totul in tine. Nu doar ca te vei simti mai bine, insa jumatatea ta poate sa-ti ofere cateva solutii la care tu nu te-ai fi gandit. Daca nu esti intr-o relatie serioasa, bucura-te de prezent si nu te stresa in legatura cu viitorul. In curand iti vor zambi si tie stelele.

