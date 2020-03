HOROSCOP DRAGOSTE 4 MARTIE. Scorpionii au o zi minunată în cuplu, Vărsătorii iau decizii importante în cuplu

HOROSCOP DRAGOSTE 4 MARTIE. Mercur a fost retrograd in Pesti, creand o atmosfera haotica si naucitoare. Insa intrarea lui in Varsator aduce mai multa logica.

HOROSCOP DRAGOSTE 4 MARTIE. Conversatiile devin rezonabile, sincere, elegante. Luna in Rac mai face sextil cu Uranus, dar si cuadratura cu Chiron, aducand cateva scantei sentimentale in viata ta. Apoi vine vremea sa se incinga putin atmosfera, pe masura ce Luna intra in opozitie cu Marte. O zi de miercuri aventuroasa!

HOROSCOP DRAGOSTE 4 MARTIE. Iata un nou mesaj de la ASTRE pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 4 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Tu si partenerul tau aveti cateva chestiuni pe care trebuie sa le discutati. Nu-ti fie teama sa spui tot ce-ti trece prin cap. Este singura optiune pe care o ai la dispozitie daca vreti ca relatia voastra sa treaca la nivelul urmator. Daca esti singur, nu-ti face griji. O persoana atragatoare este pe cale sa-ti intre in viata.

HOROSCOP DRAGOSTE 4 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

O zi in care tensiunile acumulate in relatia de cuplu in ultima vreme sunt pe cale sa erupa. Cel mai bine este sa-ti pastrezi calmul si sa nu ridici vocea indiferent de cum decurg discutiile. Daca esti singur, ce zici sa petreci ziua facand doar ce iti place? In curand, viata ta sentimentala va inflori.

HOROSCOP DRAGOSTE 4 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Tine-ti jumatatea departe de grijile tale de zi cu zi. Trebuie sa-ti pazesti relatia si sa nu aduci probleme de la serviciu acasa. In acest fel vei avea o seara pe cinste. Nu o distruge cu ingrijorarile si anxietatea care, de fapt, n-au ce sa caute in casa voastra. Esti singur? Fa lucrurile care iti plac, iar dragostea isi va face aparitia in curand. Persoana potrivita pentru tine se afla chiar sub nasul tau insa nu ai vazut-o pana acum.

