HOROSCOP DRAGOSTE 4 OCTOMBRIE. Leii singuri au șanse să își întâlnească jumătatea, Scorpionii sunt plini de șarm

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 4 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 4 OCTOMBRIE 2019. Marte, planeta responsabila cu energia razboiului, actiunii impulsive, a confruntarilor, intra de azi in Balanta, zodia relatiilor si a frumosului, deci a sosit timpul sa fim ceva mai draguti. Daca ai de platit polite cuiva, fa-o cu tact si delicatete. Provoaca o persoana care te-a ofensat dar nu cu brutalitatea lui Marte ci cu tactul Balantei. Marte in Balanta anunta ca avem nevoie de un partener atat in dragoste cat si in razboi.

HOROSCOP DRAGOSTE 4 OCTOMBRIE. Iata ce va rezerva astrele in plan amoros azi.

HOROSCOP DRAGOSTE 4 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu poate fi o sursa de bucurie atat timp cat nu permiti stresului de zi cu zi sa intre in dormitor. Daca esti singur, azi e o zi numai buna pentru a iesi si a intalni oameni noi.

HOROSCOP DRAGOSTE 4 OCTOMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile merg bine in relatia de cuplu. Cu putina bunavointa din partea ta vei indeparta usoara raceala care se instaurase intre tine si jumatatea ta. Esti singur? Aduna-ti curajul si fa prima miscare. Permite-i sex apppeal-ului tau natural sa stralucreasca si creeaza o atmosfera romantica in jurul rau. Apoi cucereste persoana care se afla in gandurile tale de ceva vreme.

HOROSCOP DRAGOSTE 4 OCTOMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nu permite stresului si anxietatii de la locul de munca sa te izoleze de persoana iubita. Deschide-ti inima in fata sa si spune-i despre orice problema ai avea pentru ca o rezolvati mai usor impreuna. Nu ti-ai gasit inca sufletul pereche? Este momentul sa iti iei soarta in propriile maini. Asadar, iesi si cucereste!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.