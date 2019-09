HOROSCOP DRAGOSTE 4 SEPTEMBRIE. Săgetătorii sunt tensionați în relație, Taurii se plâng de jumătățile lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 4 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru MIERCURI 4 SEPTEMBRIE 2019. Astazi au loc alte doua aspecte astrale din cele 11 ale acestei saptamani, iar dansul planetelor continua. Astazi, Soarele e in conjunctie cu Mercur in Fecioara – ceea ce inseamna ca sunt foarte apropiate iar puterile lor se unesc, ducand la o energie si mai mare spre noi – dar si Venus in Fecioara e in opozitie cu Neptun cel visator din Pesti. Ce inseamna pentru noi ?

HOROSCOP DRAGOSTE 4 SEPTEMBRIE. Iata ce va rezerva astrele in amor in aceasta zi:

HOROSCOP DRAGOSTE 4 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Tendinta ta de a tine secrete nu iti ajuta deloc relatia de cuplu si il face pe partener sa se intrebe daca esti interesat sa vorbesti cu el in legatura cu problemele pe care le ai. Invata cum comunici eficient cu jumatatea ta. Daca esti singur este momentu; sa lasi trecutul in spate si sa pasesti cu incredere in viitor.

HOROSCOP DRAGOSTE 4 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Te plangi constant de persoana iubita, ca nu te intelege si ca nu te poate ajuta. Insa partenerul face tot ce poate pentru a te sprijini si daca nu te ajuta mai mult este pentru ca nici macar tu nu stii exact de ce ai nevoie. Asadar, mai intai trebuie sa-ti clarifici singur lucrurile. Abia mai apoi mergi la jumatatea ta si ii spui ce ai nevoie. Singur? O persoana noua intra in viata ta, asa ca reintri in jocul amoros.

HOROSCOP DRAGOSTE 4 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Toata aceasta presiune pe care ai resimtit-o in ultima perioada te-a afectat atat fizic cat si mental motiv pentru care nu ai prea ai avut chef sa petreci timp de calitate in compania persoanei iubite. Incearca sa-i explici cum te simti si vei vedea ca te va intelege. Daca nu ti-ai gasit jumatatea ar trebui sa te gandesti de doua ori inainte de a incepe o relatie cu cineva de la birou. Pot interveni multe complicatii in viitor.

