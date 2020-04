Horoscop dragoste 5 aprilie 2020. Taurii trebuie să fie sinceri, Berbecii se îndrăgostesc

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie.

Horoscop dragoste 5 aprilie 2020 pentru Berbec

Este evident si clar ca ingerii iubirii te sustin acum pentru ca insusi arhanghelul Chamuel, arhanghelul dragostei, este prezent pentru tine, indicand succes si implinire in iubire. Acesta iti deschide inima ca sa accepti energia aceasta neconditionata a lui care iti va umple toata inima. Asta aduce o perioada pozitiva in viata ta romantica ce se pregateste sa inmugureasca. Toate problemele si dificultatile se vor estompa incet incet si vei descoperi bucuria si implinirea unei relatii de succes, indiferent daca acum esti singur sau nu.

Horoscop dragoste 5 aprilie 2020 pentru Taur

Pentru cei singuri din zodia ta, puterea taramurilor angelice secrete ce este prezenta acum in viata ta iti transmite ca nu trebuie sa te izolezi de altii sau sa iti ascunzi adevaratul tu. Daca devii mai deschis in fata lumii, cu siguranta iti vei gasi jumatatea. Oamenii intr-o relatie trebuie sa inceteze sa mai ascunda ceva de partenerul lor. Partenerul se poate simti respins daca iei decizii fara sa il/o consulti.

Horoscop dragoste 5 aprilie 2020 pentru Gemeni

Mesajul adus de ingerii iubirii si ai confortului inseamna ca in termeni de amor nu ai avut parte de prea multa fericire si succes in ultima vreme. Ingerii te invaluie in caldura lor, oferindu-ti incurajare si sustinere, deschizandu-ti inima spre implinire si iubire neconditionata. Totodata, ei contribuie la revitalizarea unei relatii curente.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.