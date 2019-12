HOROSCOP DRAGOSTE 5 DECEMBRIE. Gemenii trebuie să fie relaxați, Leii au o zi spectaculoasă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 5 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 5 DECEMBRIE 2019. Luna in Visatorul Pesti te-a facut sa crezi din nou in povestile cu zane. Ratiunea a fost pusa pe pauza. Dar toate acestea sunt aproape de final. Spre seara, Luna intra in Berbec si se cam termina cu basmele. In plus, cuadratura cu Jupiter in Capricorn si conjunctia cu Chiron aduc brutal adevarul la lumina.

HOROSCOP DRAGOSTE 5 DECEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 5 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Se pot aduna cativa nori negri deasupra cupului tau. Se pare ca te irita comportamentu partenerului, iar tu consideri ca nu meriti un asemenea tratament. Fa-ti putin timp si discuta cu el despre ce se petrece. Acum este un moment bun sa reparati ce se poate repara in cuplu. Daca esti singur, nu te lasa descuarajat. Ceva bun ti se pregateste!

HOROSCOP DRAGOSTE 5 DECEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Astrele sunt favorabile vietii de cuplu. Nu te sfii sa petreci o seara romantica altaturi de partenerul tau. Daca esti singur si ai renuntat sa mai cauti partenerul potrivit, nu te pripi. Poti intalni in curand cativa pretendenti. Ai de unde alege!

HOROSCOP DRAGOSTE 5 DECEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Stii foarte bine ca sunt lucruri in relatia ta de cuplu care nu iti convin. Dar de ce nu vorbesti despre ele? Nu trebuie sa tipi si sa faci acuzatii, ci sa abordezi totul intr-o maniera pasnica si matura. Daca esti singur, fii mai relaxat si mai deschis fata de oameni.

