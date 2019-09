HOROSCOP DRAGOSTE 5 SEPTEMBRIE. Săgetătorii se apropie tot mai mult de partener, Vărsătorii sunt greșit înțeleși de jumătățile lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 5 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru JOI 5 SEPTEMBRIE 2019. Astazi este randul unui nou aspect astral din cele 11 ale acestei saptamani sa se manifeste, iar in ringul de dans al planetelor aspectate paseste azi falnic si impunator Saturn. Lordul karmei si al responsabilitatii este pe ultimele sute de metri de miscare retrograda, iar din 18 septembrie va reveni in miscarea directa in Capricorn.

HOROSCOP DRAGOSTE 5 SEPTEMBRIE. Iata ce va rezerva astrele in amor in aceasta zi:

HOROSCOP DRAGOSTE 5 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este momentul sa elimini lucrurile inutile din relatia ta de cuplu astfel incat tu si partenerul sa stiti exact unde va indreptati. In timpul acestui proces legaturile dintre tine si jumatatea ta vor deveni mai puternice. Daca esti singur, invata cum sa alegi persoana potrivita alaturi de care sa-ti petreci viata.

HOROSCOP DRAGOSTE 5 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Viata ta de cuplu a avut de suferit in ultima vreme din cauza faptului ca ti-ai ignorat jumatatea. Esti singur? Incearca sa te apropii de persoana care ti-a starnit interesul, fara, insa, sa fortezi lucrurile. Daca actionezi intr-o maniera modesta, masurata veti petreci timp placut impreuna si veti creea fundatia pentru o potentiala relatie.

HOROSCOP DRAGOSTE 5 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Esti intr-o stare de spirit pozitiva, iar acest lucru iti permite sa privesti lucrurile dintr-o perpectiva mai larga. Totusi, ai grija sa nu te entuziasmezi prea tare, pentru ca ai putea lua decizii gresite. Daca esti tot singur, o dezvoltare pozitiva va aduce o persoana noua in viata ta, lucru ce te va incanta din cale afara. Vei schimba modul in care vezi si faci lucrurile, ceea ce va transforma rutina intr-o incantare.

