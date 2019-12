HOROSCOP dragoste 6 decembrie 2019. Berbecii au o zi plăcută în cuplu, Gemenii au nevoie de relaxare

HOROSCOP Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 6 DECEMBRIE 2019. Luna e in Berbec si nu prea ai treaba cu ce crede lumea. De aceea relatiile ar putea fi o provocare. Combativul Berbec nu accepta un NU ca raspuns. Berbecului nu ii este teama de nimic. Vrea ceva, porneste si ia!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Se anunta o zi placuta in compania partenerului de cuplu. Luati in calcul un alt nivel: mutarea in casa noua, oficializarea relatiei, conceperea unui copil. Daca esti singur, flirteaza, comunica. Profita de sarmul tau personal.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Treci printr-o perioada de transformari benefice care vor avea efecte pozitive asupra relatiei de cuplu. Esti pozitiv, optimist si gata sa-ti faci planuri marete pentru viitor. Daca esti singur, nu te descuraja. Sunt sanse mari sa intalnesti o persoana speciala.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Este nevoie de mai multa relaxare. Nu te concentra prea mult pe lucruri marunte, mai ales daca este vorba de mici defecte ale partenerului. Concentreaza-te pe timpul minunat petrecut impreuna. Daca esti singur, distreaza-te cu prietenii. Starea de spirit pozitiva te ajuta sa-ti pui sentimentele in ordine.



