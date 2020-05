Horoscop dragoste 6 mai. Leii își deschid inima, Balanțele sunt gata pentru o nouă lună de miere

Dupa ce ieri Nodurile Lunare s-au mutat pe axa Gemeni-Sagetator si au lasat axa Rac-Capricorn, maine avem SuperLuna plina florala in Scorpion. Ce energii puternice si speciale! Nodurile Lunare poarta in ele mesaje despre destinul nostru, de unde venim si incotro ne indreptam ca poveste a sufletului ce vine la incarnare aici pe Pamant.

Horoscop dragoste 6 mai. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu se desfasoara in termeni buni, iar sansele sa se imbunatateasca sunt foarte mari. Partenerul iti face o surpriza romantica ce va duce la gesturi reciproce de afectiune. Daca esti singur, se anunta vesti bune. Jumatatea perfecta este aproape de tine!

Horoscop dragoste 6 mai. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Poti avea o zi excelenta alaturi de partenerul de cuplu cu o singura conditie: lasa trecutul in urma! Ce-a fost a fost, lasa in urma greselile, tradarile. Cu cat realizezi mai repede ca este apa sub pod, cu atat mai bine pentru linistea din cuplul tau. Daca esti singur, nu este exclus ca intalnirea cu o persoana sa-ti coloreze viata.

Horoscop dragoste 6 mai. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Esti pregatit sa vezi relatia de cuplu intr-o alt alumina. Vorbeste deschis cu partenerul de cuplu despre ceea ce te framanta si gasiti solutiile constructive. Esti intr-o dispozitie buna si poti sa te folosesti de sarmul personal pentru a ridica putin temperatura in dormitory. Daca esti singur, dorinta iti va fi implinita in curand. Cineva va fi cucerit de sarmul tau irezistibil.

