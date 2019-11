HOROSCOP DRAGOSTE 6 NOIEMBRIE. Berbecii au conversații sincere cu partenerul de viață, Săgetătorii trebuie să fie atenți la jumătatea lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 6 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 6 noiembrie 2019. Astazi e zi de pace cu ajutorul Lunii in Pesti care ne face sa fim insetati dupa hrana pentru suflet.

HOROSCOP DRAGOSTE 6 NOIEMBRIE. Lasa totul sa fie asa cum este si da drumul. Renunta la ambitii, la atasamente, la dureri, la furii, la ego. De ce sa ramai cu obsesia dupa lucruri si subiecte meschine cand in jurul tau este o intreaga lume de iubire si magie?

HOROSCOP DRAGOSTE 6 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata persoanala apare ocazia de a avea o conversatie sincera cu partenerul de cuplu in care sa discutati despre aspectele nefunctionale ale relatiei voastre. Daca nu ai pe cineva special in viata ta, poate ar trebui sa iei in calcul reinodarea unei foste idile. Pana la urma oamenii se mai schimba asa ca de ce nu i-ai acordat o a doua sansa?

HOROSCOP DRAGOSTE 6 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile merg bine in relatia de cuplu. Partenerul este intr-o dispozitie romantica si ii este usor sa-si exprime iubirea pe care o simte pentru tine. Profita la maximum de aceasta perioada. Permite-i jumatatii tale sa te ajute sa uiti de problemele de zi cu zi si sa petreceti cateva ore minunate impreuna. Daca esti singur, azi este o zi numai buna pentru a intalni oameni noi. Iar unul dintre ei este exact persoana pe care o cauti. Sunt sanse foarte mari sa va implicati intr-o relatie serioasa.

HOROSCOP DRAGOSTE 6 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Dezvaluie-ti sentimentele si arata-i jumatatii tale cat de mult o iubesti. Vorbeste deschis despre problemele cu care va confruntati in relatie si asuma-ti responsabilitatea pentru propriile greseli. De asemenea, ar fi bine sa-ti lasi partenerului sa te ajute. Esti singur? Stai departe de fructul interzis si de relatiile clandestine. Te vei afla intr-o situatie precara daca vei fi descoperit.

