HOROSCOP DRAGOSTE 6 SEPTEMBRIE. Racii au parte de surprize plăcute, Capricornii trebuie să-și țină departe de relație problemele de serviciu

HOROSCOP DRAGOSTE 6 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru VINERI 6 SEPTEMBRIE 2019. Continua dansul “nebun” al astrelor prin aspectele astrale ce au loc. Azi sunt alte doua aspecte din cele 11 ale saptamanii. Mercur, planeta comunicarii, acum in Fecioara, este in cuadratura cu optimistul Jupiter in Sagetator. Tot azi Soarele este in trigon (aspect astral foarte benefic) cu Saturn.

HOROSCOP DRAGOSTE 6 SEPTEMBRIE. Jupiter aduce noroc, deci inseamna ca sunt reduse testele si provocarile pe care le aduce faptul ca aspectul astral este de cuadratura (care inseamna tensiune). E bine sa ne focusam pe detaliile mai mici ale acestor viziuni.

HOROSCOP DRAGOSTE 6 SEPTEMBRIE. Iata ce va rezerva astrele in amor in aceasta zi:

HOROSCOP DRAGOSTE 6 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Daca astepti momentul potrivit pentru a discuta cu partenerul de cuplu despre problemele legate de relatia voastra, acum o poti face. Vei gasi toata intelegerea de care ai nevoie pentru ca impreuna sa gasiti cele mai bune solutii.

HOROSCOP DRAGOSTE 6 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Fa-ti timp pentru tine insuti azi. Relaxeaza-te si planifica o seara minunata pentru tine si persoana draga tie. Daca esti singur. Profita de sex appealul ridicat pentru a atrage o noua dragoste. Flirtul iti ofera o stare de spirit minunata.

HOROSCOP DRAGOSTE 6 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Stelele iti favorizeaza relatia de cuplu, oferindu-ti oportunitatea de a petrece o zi plina de dragoste alaturi de persoana iubita. Relaxeaza-te si bucura-te de orele minunate impreuna cu jumatatea ta. Esti singur? Iesi in oras, ziua de azi este plina de oportunitati pentru a intalni oameni noi, interesanti.

