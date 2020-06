Horoscop dragoste 7 iunie 2020. Taurii își deschid sufletul, Berbecii își folosesc imaginația

Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie.

Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche.

Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten.

Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

Horoscop dragoste 7 iunie 2020 pentru Berbec

Ai nevoie de imaginatie ca sa iti construiesti etapa urmatoare a vietii tale amoroase, indiferent daca esti sa nu in cuplu acum. Daca exista anumite dificultati in viata ta, esti chemat sa iti activezi constiinta si sa gandesti la un nivel mai inalt decat cel uzual, tocmai pentru a accesa acea forta a Universului care sa schimbe ce nu functioneaza cel mai bine acum pentru tine.

Horoscop dragoste 7 iunie 2020 pentru Taur

Ai nevoie sa accepti sa primesti. Atunci cand te deschizi cu adevarat spre alti oameni, te deschizi de fapt spre abundenta infinita din Univers. Cand te deschizi sa primesti iubire, primesti de fapt cea mai inalta forma de energie pe care viata o poate revarsa spre tine. Astfel, te deschizi si spre orice alta forma de binecuvantare divina.

Horoscop dragoste 7 iunie 2020 pentru Gemeni

Ai nevoie sa te predai. A te preda este cheia care descuie usile gratiei iubirii in Univers. Renunta sa mai astepti, fortezi, controlezi, incerci. Accepta ca exista un plan divin pentru tine si ca acesta are nevoie sa se manifeste spre bucuria ta, cu conditia sa te dai la o parte din calea ta.

