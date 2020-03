HOROSCOP DRAGOSTE 7 MARTIE. Racii sunt capabili să rezolve orice problemă, Săgetătorii au o viață de cuplu ideală

HOROSCOP DRAGOSTE 7 MARTIE. Iata un nou mesaj de la ASTRE pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 7 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu necesita o atentie speciala ca urmare a tensiunilor existente intre tine si partener. Nu lasa lucrurile sa-ti scape din maini – o stare de spiririt pozitiva si o infatisare atragatoare pot face minuni. Pentru cei singuri: incearca sa adopti o postura mai optimista si lasa garda jos: nu toti oamenii iti sunt inamici.

HOROSCOP DRAGOSTE 7 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Trebuie sa-ti imbunatatesti atitudinea daca vrei sa ai o viata amoroasa de calitate. Gandirea pozitiva este obligatorie daca vrei ca relatia de cuplu sa infloreasca asa ca spade de frici si negativitate. Daca esti singur, trebuie sa decizi daca esti interesat cu adevarat de persoana care incearca sa-ti atraga atentia. Daca raspunsul este da, treci la treaba. Insa nu accepta decat dragostea adevarata. Pentru ca este important sa fii liber si disponoibil atunci cand sufletul pereche isi va face aparitia.

HOROSCOP DRAGOSTE 7 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Viata de cuplu are urcusuri si coborasuri, iar centrul acestora pare sa fie partenerul de cuplu. Incearca sa nu incepi nicio disputa. Adevarul este ca problemele aparute in relatie au la baza propria ta neglijenta. Daca reusesti sa mentii pacea, te asteapta o zi plina de erostism. Acelasi lucru este valabil si in cazul celor singuri. Ai incredere in tine, azi? Dragostea pluteste in aer si nu stii ce surprize te asteapta in aceasta seara.

